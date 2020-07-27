Kuzey Kore'ye kaçak yollarla giren kişide Koronavirüs şüphesini Güney Kore reddetti

Güney Kore, dün Kuzey Kore'nin ilk defa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası olabileceği şüphesiyle acil durum ilan ettiği kişinin ülkeden çıktığında herhangi bir Covid-19 semptomu göstermediğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin salgının başından beri ilk kez resmi olarak duyurduğu Koronavirüs şüphesi olan kişinin Güney Kore'den yasa dışı yollarla ülkeye giren 24 yaşındaki bir Kuzey Kore vatandaşı olduğu belirtildi. Öte yandan kişiye test yapıldığına dair bir bilgi verilmedi.

Güney Kore'den yetkililer ise yasa dışı yollarla Kuzey Kore'ye geçen kişinin Koronavirüs'e yakalanmış olabileceğine dair bir bulgu olmadığını söyledi. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen kamu sağlığı görevlisi Yoon Tae-ho "Kişi ne Covid-19 hastası ne de Covid-19 hastasıyla temas etmiş biri olarak kayıtlı" dedi.

Güney Kore ordusu kaçan kişinin Ganghqa adası üzerinden Kuzey Kore'ye yüzdüğünü düşünüyor.

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