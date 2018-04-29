Kuzey Kore: Yaptırımlar arttıkça, nükleer planlarımız hızlanacak

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve müttefikleri kendilerine yönelik ne kadar çok yaptırım uygularsa, nükleer programlarını o kadar kısa sürede tamamlayacaklarını duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA Haber Ajansı'nda yer alan ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün atfedilen haberde, BM Güevnlik Konseyi'nin aldığı son yaptırım kararının "Kuzey Kore'nin hükümeti ve sistemi bir yana, halkını yok etmeyi amaçlayan en kötü, gayri ahlaki ve insanlık dışı düşmanca hamle" olduğu belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi geçen hafta, aralarında tekstil ürünlerinin ithalatı ve petrol tedarikine kısıtlamalar da bulunan ambargo kararını oybirliğiyle kabul etmişti.

2017 yılındaki füze denemeleri, Kuzey Kore'nin ABD toprakları da dahil olmak üzere binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma potansiyeli olduğunu gösterdi.

Kuzey Kore bugüne kadarki en büyük nükleer denemesini 3 Eylül'de ve bu yılki ikinci balistik füze denemesini de 15 Eylül'de yaptı.

Mayıs 2017'de Kuzey Kore orta menzilli balistik Hwasong 12 füzesini fırlattı. Analistler bu füzenin 4 bin 500 kilometre menzili olduğuna ve Pasifik Okyanusu'nda ABD'nin toprağı Guam Adası'nı vurabileceğini inanıyor.