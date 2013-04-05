Kuzey Kore: Yabancı elçilikler boşaltılsın

Kore yarımadasında ABD ve Güney Kore ile gerginlik yaşayan Kuzey Kore, Rusya, Çin ve İngiltere'den ülkedeki elçiliklerini boşaltmalarını istedi. Rusya, Pyongyang'ın "elçiliği boşaltın" talebine rağmen şimdilik böyle bir planları olmadığını açıkladı.



Kuzey Kore, ülkesinde bulunan yabancı misyonların tahliye olasılığını dikkate almaları yönünde uyarıda bulundu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yabancı misyonlara gönderilen uyarıda, elçiliklerin boşaltılması için hazır olunması istendi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in haberine göre, Kuzey Kore'nin elçilikleri boşaltılması talebi Rusya'ya da iletildi. Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği sözcüsü Denis Samsonov, Kuzey Kore'den tahliye talebi aldıklarını ancak bu aşamada böyle bir düşünceleri olmadığını söyledi.



'ABD ile yakın temastayız'



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Kuzey Kore'nin "elçilikleri boşaltın" talebini diğer ülkelerin dışişleri bakanlıklarıyla görüştüklerini söyledi. Lavrov, Pyongyang'daki yabancı misyonlar konusunda ABD, Çin, Güney Kore ve Japonya ile temas halinde olduğunu belirtti. Lavrov, "Tahliye teklifi Pyongyang'daki elçiliğimize yapıldı. Biz durumu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.



'Amaç palavrayı sürdürmek'



İngiltere de, Kuzey Kore'den Pyongyang'daki elçiliklerini boşaltmaları yönünde uyarı alındığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin kendilerini tehdit ettiği 'palavrası'nı sürdürmek için böyle bir adım attıklarını düşünüyoruz. Seyahat uyarısı dahil, bir sonraki adımı düşünüyoruz" denildi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında zaman zaman gerilen ilişkiler, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapmasının ardından doruğa çıkmıştı. ABD'nin bölgedeki bazı üslerini uçak ve füzelerle takviye etmesiyle savaş endişeleri artmıştı.