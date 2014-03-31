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Dünya

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gergin sabah

Kuzey Kore'nin gerçek mühimmatla yaptığı tatbikat sırasında attığı top mermilerinin Güney Kore sularına düşmesi gerginliğe neden oldu

31 Mart 2014 18:01

Kuzey Kore'nin gerçek mühimmatla yaptığı tatbikat sırasında attığı top mermilerinin Güney Kore sularına düşmesine, Seul yönetimi Kuzey Kore sularına doğru ateş açarak cevap verdiklerini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimine, Kuzey Kore sularına doğru ateş açarak cevap verdiklerini söyledi. Güney Koreli yetkililer, tarafların attığı top mermilerinin karaya ya da herhangi bir askeri hedefe isabet etmediğini belirtti.

Kuzey Kore ile sınır bölgesi yakınlarındaki Yeonpyeong Adası sakinleri ise olası can kaybını önlemek amacıyla sığınaklara gönderildi. Yeonpyeong Adası'nda 2010'daki tatbikat sırasında Kuzey Kore'nin açtığı ateşte dört kişi yaşamını yitirmişti.

ABD ile Güney Kore arasında halen devam eden askeri tatbikata tepki olarak, geçen günlerde füze denemesi yapan ve iki orta menzilli Nodong füzesi fırlatan Kuzey Kore, deniz sınırının kuzeyindeki yedi bölgede gerçek mermi ile tatbikat yapacağını duyurmuş, Seul yönetimi de mermilerin sınırı geçmesi durumunda misillemede bulunacağını açıklamıştı.

Batı deniz sınırı, iki ülke arasında sık sık tartışmalara neden oluyor. Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler tarafından çizilen deniz sınırını tanımıyor.

 

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