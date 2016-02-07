Kuzey Kore uzun menzilli füze fırlattı



Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre füze Orta Avrupa Saati ile 01.30'da Dongchang-ri'deki fırlatma rampasından fırlatıldı. Kuzey Kore devlet televizyonuna göre fırlatma plana uygun bir biçimde tamamlandı. Habere göre füzenin taşıdığı Kwangmyong 4 adlı uydu yörüngesine başarıyla geçirildi.

Fırlatma çok sayıda ülkenin tepkisini çekti. ABD, Güney Kore ve Japonya füzenin fırlatılmasının Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu açıkladı. Fransa hükümeti olayın "anlamsız bir provokasyon" olduğunu bildirerek uluslararası devletler toplumunun buna "hızlı ve sert tepki" göstermesini istedi. İngiltere de fırlatmayı "şiddetle kınadığını" duyurdu.

Rusya da tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Fırlatmanın "Kore Yarımadası'ndaki durumu daha da şiddetlendirdiği" belirtilen açıklamada “Kuzey Kore'nin uluslararası hukuka bir kez daha provokatif bir biçimde riayet etmediğini tespit etmek zorundayız” denildi. BM Güvenlik Konseyi konuyu bugün Orta Avrupa Saati ile saat 17.00'de özel bir oturumla ele alacak.

Pyongyang birkaç gün önce yaptığı açıklamada füzenin uzay programı çerçevesinde uzaya uydu göndermek amaçlı olduğunu duyurmuştu. Fırlatmanın ne zaman gerçekleşeceği açıklanmazken uydunun bilimsel amaçlı olduğu ileri sürülmüştü. Uluslararası devletler topluluğu ise testin balistik füze denemesi olduğu ve bu açıdan BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu kanaatinde.