Kuzey Kore, turistlere güvenlik garantisi verdi

Kuzey Kore Moskova Büyükelçiliği danışmanlarından Kim Sen Khun, ülkelerinde turizmin gelişmekte olduğunu ve turistlerin güvenliğini garanti ettiklerini belirtti.

Sputnik’in haberine göre, Kuzey Kore’de turizmin aktif olarak gelişebilmesi adına altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ve buna bağlı olarak aquapark, kayak merkezi, turistik ve sahil bölgeleri gibi yerleşkelerin inşa edilmekte olduğunu belirten Kim Sen Khun, ülkelerinde halkın birliği ve siyasi durumun sakin olmasının yanında, ülkelerine karşı uygulanan politikalar sebebiyle gerginliğin söz konusu olduğu Kore yarımadasında barışın ve dengenin ‘Kuzey Kore’nin nükleer ve askeri gücü’ tarafından sağlandığını da ekledi.

Gelişmekte olan turizm sektörünü desteklemesi amacıyla elçiliklerinin vize işlem sürecini kısalttıklarını ve vize çıkarma süresinin talep edildikten sonra üç ila beş gün olduğunu söyledi.

Kuzey Kore’ye yaptırımlar

Kuzey Kore’nin 4 Temmuz ve 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 5 Ağustos’ta Kuzey Kore üzerinde yaptırımların sıkılaştırılmasını şart koşan 2731 sayılı kararı oy birliği ile almıştı.