Kuzey Kore tüm ilişkileri kesme kararı aldı

T24- Kuzey Kore, Güney Kore ile "tüm endüstriyel ve diplomatik ilişkileri" kesme kararı aldı.





Yeni Çin Haber Ajansı Şinhua'nın Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) ve "İki Kore-Barışla Birleşme Kurulu"ndan aldığı bilgiye göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın hükümeti, Kuzey Kore sanayi parkında çalışan Güney Koreli işçi ve mühendisleri de sınır dışı edecek.



Uluslararası bir soruşturma komisyonunun raporuna göre, 26 Mart'ta Kuzey Kore deniz hududu yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında 46 donanma mensubunun öldüğü Güney Kore savaş gemisinin batmasına, Kuzey Kore denizaltısından atılan torpido sebep oldu.



Kuzey Kore ile Güney Kore, Türkiye'nin de BM kararına uyarak ABD'nin yanında tugayla katıldığı 1950-53 Kore Savaşı'nı sadece ateşkesle bitirdiğinden 57 yıldır "resmen savaş" halinde bulunuyor.