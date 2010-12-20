-KUZEY KORE TOPLANTISINDAN SONUÇ ALINAMADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 20.12.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nin Kore yarımadasındaki gerginliği ele aldığı yaklaşık 9 saat süren toplantıda bir sonuç alınamadı. Rusya'nın talebiyle acil olarak toplanan Güvenlik Konseyi'nin basına kapalı toplantısında, Kuzey Kore'nin kınanmasını isteyen Konsey'in daimi üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa ile Kuzey Kore'nin açıkça kınanmasını istemeyen Rusya ve Çin arasında bir Konsey açıklaması metni üzerinde anlaşmaya varılamadı. BM Güvenlik Konseyi'nin yaklaşık 9 saat süren toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, Güney Kore'nin şu anki durumda askeri tatbikat yapmamasının daha iyi olacağını söyledi. Kore yarımadasındaki durumun Rusya'nın ulusal çıkarları ve güvenliği açısından ciddi bir durum teşkil ettiğini vurgulayan Çurkin, Konsey'i, yarımadadaki gerginliği yatıştırmak amacıyla toplantıya çağırdıklarını söyledi. Konsey'e sundukları ilk başkanlık açıklaması metninde iki tarafı da itidale davet ettiklerini ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Güney Kore ile Kuzey Kore'ye derhal özel temsilci göndermesini istediklerini anlatan Çurkin, Genel Sekreterin iki tarafta temaslarda bulunmak üzere özel temsilci atama fikrinin Konsey'de güçlü destek gördüğünü belirtti. Çurkin, altılı görüşmelerin devam etmediğini, ancak Kore yarımadasındaki sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerektiğini söyledi. Ancak Rusya'nın ilk metinde değişiklik yapmasına rağmen, Konsey üyeleri arasındaki görüş farklılıklarının aşılamadığını söyleyen Çurkin, görüşmelerin devam edeceğini, bazı ülkelerin büyükelçilerinin başkentlerinden talimat beklediklerini, hala bir metin üzerinde anlaşmaya varma yönünde umut olabileceğini söyledi. Güney Kore ve Kuzey Kore temsilcilerinin Konsey toplantısında ülkelerin tutumlarını aktarma ve Konsey üyelerinin fikirlerini duyma fırsatını da bulduklarını belirterek, ''Umarız bu toplantının Kore yarımadasındaki gerginliğin giderilmesi açısından bir yararı olur. Ama tabii eğer Konsey olarak bir açıklama kabul edebilmiş olsaydık, bu daha iyi olurdu'' dedi. Çurkin bir soru üzerine, 'Kore yarımadasında, tartışmalı bir bölgede Güney Kore'nin askeri tatbikat yapmasının doğru olup olmadığı' konusunu şimdi tartışmak istemediğini, ancak Güney Kore'nin şu anki durumda askeri tatbikat yapmamasının daha iyi olacağını söyledi. Konsey üyeleri arasında asıl anlaşamamazlık konusunun, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 23 Kasım'da Güney Kore'nin Yeonpyeong adasının bombalanması nedeniyle Kuzey Kore'nin kınanmasını istemeleri olup olmadığının sorulması üzerine ise Çurkin, 23 Kasım'daki olayın Konsey'in daha önce gündemine gelmediğini, Rusya'nın bu konudaki gerekli resmi açıklamaları yaptığını söyledi. Konsey'in bu toplantıda mevcut gergin ve tehlikeli duruma odaklanmasını istediklerini belirten Çurkin, ama anlaşmazlıkların henüz giderilemediğini söyledi. -ABD BÜYÜKELÇİSİ RICE- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi ve Konsey'in bu ayki dönem başkanı Büyükelçi Susan Rice da, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin ve Konsey'in başka üyelerinin, Konsey'in Kuzey Kore'yi 23 Kasım'da Yeonpyeong adasına saldırması nedeniyle açıkça kınanmasını istediklerini, ancak bu noktanın bazı Konsey üyelerince kabul edilmediğini belirtti. Rice, Konsey'in saldırı nedeniyle Kuzey Kore'yi açıkça ve oybirliğiyle kınaması gerektiğini vurguladı. Kuzey Kore'nin son 9 aydır Güney Kore'ye karşı kışkırtıcı tavrının devam ettiğini ve bunun sonucunda Güney Kore'nin 9 ayda 50 vatandaşının öldüğünü söyleyen Rice, Güney Kore'nin rutin ve kendisini koruma amaçlı askeri tatbikat yapmasının hakkı olduğunu ve bu harekatın Kuzey Kore'ye, başka bir BM üyesi ülkeye saldırı tehdidinde bulunma bahanesi vermediğini söyledi. Konsey'in bazı üyelerinin başkentleriyle görüşmelere devam etme konusunda zamana ihtiyaçları bulunduğunu söylediğini belirten Rice, ''Ancak 8 saati aşkındır devam eden toplantıdan aldığım izlenime göre, Konsey üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların aşılması pek mümkün görünmüyor'' diye konuştu. Ancak Rice'ın söylediklerine rağmen, BM kulislerinde bir başkanlık ya da basın açıklaması yapılması konusunda umutların halen tükenmediği, Konsey'in bu konudaki istişarelerinin devam edeceği konuşuluyor. Rusya'nın metin üzerinde bir anlaşma sağlanması için toplantı sırasında daha esnek davrandığı, ancak Çin'in Konsey'in kabul edeceği bir metinde kesinlikle Kuzey Kore'nin ya da 23 Kasım'daki saldırının kınanmasını istemediği de belirtiliyor.