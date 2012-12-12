Kuzey Kore tepkilere rağmen roket atışını gerçekleştirdi

Kuzey Kore uluslararası tepkiye rağmen bugün yaptığı roket atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Roketin yerel saatle 9.50'de fırlatıldığı, beklenen bazı yerlerde düşüşler göstermekle birlikte, planlanan yörüngeyi izlediği bildirildi.

Kuzey Kore, denemenin yörüngeye uydu yerleştirmeyi amaçladığını söylerken, komşuları ve ABD bunun uzun menzilli füze denemesine bir kılıf işlevi gördüğünü söyledi.

Güney Kore denemeyi kınadı ve Japonya BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Roket denemesi Güney Kore'de başkanlık seçimlerinden bir hafta önce yapıldı. Üç aşamalı roket Kuzey Kore'nin batı sahilinde bir bölgeden fırlatıldı.

Devlete bağlı KCNA haber ajansı "Kwangmyongsong-3 uydumuzun ikinci versiyonunun 12 Aralık günü yapılan denemesi başarılı oldu" dedi. "Uydu planlandığı gibi yörüngeye yerleştirildi".

Roketin Kore yarımadası ve Çin'in arasından geçmesi planlanmıştı.Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı roketin ilk aşamasının Sarı Deniz üzerinde düştüğünü söyledi. Japonya da roketin parçalarının Filipinler'in doğusuna düştüğünü söyledi.

Deneme öncesinde silahlı kuvvetlerini alarma geçiren Japonya hükümeti roketin Japonya'nın güneyinde Okinawa bölgesinden geçtiğini söyledi.

AFP haber ajansının haberine göre bir devlet görevlisi "Kuzey Kore'nin uydu olduğunu söylediği füze saat 10:01 sularında Okinawa üzerinden geçti" dedi.

Japonya, toprak egemenliğini ihlal etmesi durumunda roketi vurmakla tehdit emişti.

Hükümet sözcüsü denemenin "talihsiz" olduğunu ve Japonya'nın buna "hoşgörü göstermeyeceğini" söyledi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak, denemeyi kınayarak danışmanları ve Dışişleri Bakanı'nın katılacağı acil bir toplantı talebinde bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü denemenin başarılı olup olmadığını anlamak için bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı "denemenin yapıldığının farkında olduklarını" ve konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

Güney Kore, ABD ve diğer ülkeler, böyle bir denemenin BM kararlarınca yasaklanan uzun menzilli füze denemesi olarak görüleceğini söyleyerek Kuzey Kore'yi uyarmıştı.

ABD ve müttefikleri, roket fırlatma denemelerinin yasaklanan füze denemeleri ile aynı teknolojiyi kullandığını söyledi.

Kuzey Kore'nin ABD'nin batı sahiline ulaşabilecek kapasitede uzun menzilli füze üzerine çalıştığına inanılıyor.

Şimdiye kadar üç aşamalı roket atışlarında başarı kaydedemeyen Kuzey Kore'nin en son Nisan ayında yaptığı denemede roket denize çakılmıştı.

Kuzey Kore 2006 ve 2009 yıllarında da iki nükleer test gerçekleştirmişti. (BBC Türkçe)