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Dünya

Kuzey Kore sosyal medyayı yasakladı!

Ülke, Instagram'ı da engellemişti

01 Nisan 2016 23:46

Pyongyang Posta ve İletişim Bakanlığı yetkilileri, ülkede sosyal paylaşım siteleri Facebook, YouTube, Twitter'ın ve Amerika'nın Sesi Radyosu (Voice of America) sitesinin engellendiğini duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, Kuzey Kore'de bazı sosyal paylaşım ve haber sitelerine erişim engellendi. Facebook and Twitter'a aylardır erişimin olmadığı ve konuyla ilgili herhangi bir resmi kararın açıklanmadığı ülkede, kumar ve cinsellik gibi içerikleri olan sitelere de erişim engellendi.

Yetkililer, 'uygun olmayan' yollarla bu sitelere girmeye çalışan ve 'devlet karşıtı bilgi' yayan kişilerin Kuzey Kore hukukuna göre cezalandırılacağını belirtti.

Başkent Pyongyang'da yaşayan yabancıların cep telefonları, iPad ve diğer mobil cihazlarından tweet atma, Skype kullanma ve internette arama yapmalarına 2013 yılında izin verilmişti.

Haziran ayında fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'a erişimin 'zararlı içerik' gerekçesiyle engellendiği ülkede 2 milyondan fazla cep telefonu kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

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