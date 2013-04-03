Güney Kore ile savaş durumu ilan eden Kuzey Kore son köprüyü de attı. Kuzey Kore'deki ortak sanayi bölgesinde çalışan Güney Koreli işçilerin girişi yasaklandı.



Kapalı durumdaki plütonyum reaktörünü dün yeniden açma kararı alan Kuzey Kore, Güney Kore ile ortak işletilen Kaesong sanayi bölgesine bu ülke işçilerinin girişini durdurdu.

Kuzey Kore'nin yaklaşık 480 işçiyi engellediği ve 3 işçinin de Güney'e döndüğü belirtildi. Güney Kore ve Kuzey Kore vatandaşlarının birbirlerinin topraklarına geçişleri hükümetlerin özel izni çerçevesinde olurken, Kuzey'deki ortak sanayi bölgesi Kaeosong'a Güney Koreli işçilerin girişine sınırlama getirilmiyordu.

Pyongyang yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatına tepki göstererek 2009'da sınır kapılarını kapatmış ve çok sayıda Güney Koreli işçi Kaesong'da mahsur kalmıştı.



'Kuzey Kore'ye odaklandık'



Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de Kore yarımadasındaki gelişmelere ilişkin, ''Tüm ulusal güvenlik ekibi bu konuya odaklandı'' dedi.

Nükleer tesisini açma kararıyla Kuzey Kore'nin kendi taahhütleriyle çelişir hale geldiğini iddia eden Carney, bunun aynı zamanda uluslararası yükümlülükleri ihlal etmek anlamı taşıdığını söyledi.

Kuzey Kore'nin uluslararası taahhütlerine uyması ve nükleer silah arayışından vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Carney, konuyla ilgili bölgede müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile yakından çalıştıklarını ve Kuzey Kore'nin provokatif faaliyetleri ve ''kavgacı retoriklerine'' karşı uygun önlemleri aldıklarını belirtti.

Çin ve Rusya ile de Kuzey Kore'yi ''dizginlemeye'' teşvik etmek için düzenli görüştüklerini dile getiren Carney ''Çin'in Kuzey Kore üzerindeki potansiyel etkisi herkes tarafından biliniyor. Geçmişte de söyledik, bugün de Çin'i, bu etkisini kullanmaya ve Kuzey Kore'nin davranışlarına etki etmeye çağırıyoruz'' dedi.



Kore yarımadasında gerilim



Kuzey Kore'nin, 12 Şubat'ta tüm uyarılara rağmen üçüncü nükleer denemesini yapması tüm dünyanın tepkisini çekmiş ve BM Güvenlik Konseyi, 7 Mart'ta Pyongyang yönetimine uygulanacak yeni yaptırım paketini kabul etmişti.

ABD'ye karşı "önleyici nükleer saldırı" düzenleme hakkını kullanacağını açıklayan Kuzey Kore, 11 Mart'ta Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikata başlaması üzerine Kore Savaşı'nı sona erdirmek için 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasını iptal ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'ye tehditlerini sürdürmesi üzerine ABD, 19 Mart'ta B-2 hayalet uçaklarını bölgeye göndermiş, Kuzey Kore ise 27 Mart'ta Güney Kore ile askeri kırmızı hattını kesmişti. Kuzey Kore, 31 Mart'ta da Güney Kore ile "savaş durumuna" girdiğini açıklamıştı.