Kuzey Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile geçen hafta ikili zirve sonucu varılan anlaşma uyarınca sınırda propaganda amacıyla kullanılan hoparlörleri kaldırmaya başladığı bildirildi.

Güney Koreli askeri yetkili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu sabah sınırdaki hoparlörleri sökmeye başladığını belirtti. Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini daha önce kaldırmaya başlamıştı. İki taraf geçen hafta yaptıkları zirve öncesinde propaganda yayınlarını durdurmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

İki liderler, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı.

Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-chan, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki görüşmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer tesisinin mayısta kapatılması konusunda anlaştığı ve Pyongyang yönetiminin, nükleer tesislerin kapatılması sırasında ülkeye güvenlik uzmanlarını ve gazetecileri davet edeceği sözünü verdiğini bildirmişti.