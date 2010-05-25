T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore: Savaşa hazır olun

Güney ve Kuzey Kore arasında ipler geriliyor. Kuzey Kore lideri ordusuna 'savaşa hazır olun' mesajı verdi.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Güney Kore donanmasına ait bir geminin batırılmasından sorumlu tutulan Kuzey Kore ordusunun alarm durumuna geçirildiği bildirildi.

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli bir sığınmacı grubunun açıklamasına göre, Kuzey Kore Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı O Kuk-Ryol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in geçen perşembe günü orduya alarm durumuna geçme talimatı verdiğini belirtti.


SAVAŞA HAZIR OLUN


Kim Jong-il, orduya 'Güney Kore'nin saldırması durumunda, savaşa hazır olun' mesajı da verdi.


Kuzey Kore'de, ordunun yanı sıra sivil örgütlerin de alarm durumuna geçirildiği ve büyük gösteriler düzenlemesi talimatı verildiği kaydedildi.


Güney Kore gizli servisi, bu istihbaratın incelendiğini belirtti.


Uluslararası bir soruşturma komisyonunun raporuna göre, 26 Mart'ta Kuzey Kore deniz hududu yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında 46 donanma mensubunun öldüğü Güney Kore savaş gemisinin batmasına, Kuzey Kore denizaltısından atılan torpido sebep oldu.


Kuzey Kore ise raporu yalanlayarak, Seul'u sahte kanıtlar üretmekle suçladı ve iki ülkenin savaşın eşiğinde olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24