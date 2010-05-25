Kuzey Kore: Savaşa hazır olun

T24- Güney Kore donanmasına ait bir geminin batırılmasından sorumlu tutulan Kuzey Kore ordusunun alarm durumuna geçirildiği bildirildi.



Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli bir sığınmacı grubunun açıklamasına göre, Kuzey Kore Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı O Kuk-Ryol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in geçen perşembe günü orduya alarm durumuna geçme talimatı verdiğini belirtti.





SAVAŞA HAZIR OLUN





Kim Jong-il, orduya 'Güney Kore'nin saldırması durumunda, savaşa hazır olun' mesajı da verdi.



Kuzey Kore'de, ordunun yanı sıra sivil örgütlerin de alarm durumuna geçirildiği ve büyük gösteriler düzenlemesi talimatı verildiği kaydedildi.





Güney Kore gizli servisi, bu istihbaratın incelendiğini belirtti.



Uluslararası bir soruşturma komisyonunun raporuna göre, 26 Mart'ta Kuzey Kore deniz hududu yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında 46 donanma mensubunun öldüğü Güney Kore savaş gemisinin batmasına, Kuzey Kore denizaltısından atılan torpido sebep oldu.



Kuzey Kore ise raporu yalanlayarak, Seul'u sahte kanıtlar üretmekle suçladı ve iki ülkenin savaşın eşiğinde olduğunu bildirdi.