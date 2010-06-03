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Dünya

Kuzey Kore savaş uyarısı yaptı

Kuzey Kore, her an savaş çıkabileceği" uyarısında bulundu.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin batmasının ardından Seul ile aralarında ortaya çıkan gerginlik yüzünden "her an savaş çıkabileceği" uyarısında bulundu.


Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Ri Jang Gon, "Kore yarımadasındaki durum o kadar kötü ki her an bir savaş çıkabilir" dedi. 


26 Martta Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin batmasıyla 46 donanma mensubu yaşamını yitirmişti.


Uluslararası bir soruşturma komisyonunun raporunda, geminin batmasına Kuzey Kore denizaltısından atılan torpidonun yol açtığı belirtilmişti. Kuzey Kore raporu yalanlarken, Seul'u sahte kanıtlar üretmekle suçlamıştı.

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