Kuzey Kore peş peşe dört füze birden fırlattı!

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine yenilerini eklemesi, uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla duyuruldu.

DHA'nın haberine göre, Pyongyang yönetiminin Japon Denizi'ne doğru peş peşe ateşlediği balistik füzelerden ilki, yerel saatle 07.36'da fırlatıldı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaklaşık 1000 kilometre ilerleyen füzelerden birinin özel ekonomik alana düştüğünü açıkladı.

Güney Kore ordusu, füzelerin Kuzey Kore-Çin sınırında bulunan Tongchang-ri bölgesinden ateşlendiğini bildiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri ise, füzelerin Kuzey Amerika için bir tehdit oluşturmayacağını aktarıyor.

Pyongyang yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı üzerine geçen hafta Cuma günü tehditler savurmuştu.