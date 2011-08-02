-KUZEY KORE ORTA MENZİLLİ FÜZE GELİŞTİRİYOR TOKYO (A.A) - 02.08.2011 - Kuzey Kore'nin yeni bir orta menzilli füze geliştirmekte olduğu bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığının bugün yayımlanan yıllık raporunda, bu füzenin menzilinin ABD'ye bağlı Guam topraklarına ulaşacak kadar olduğu kaydedildi. Füzenin menzilinin tahminen 2.500-4.000 kilometre olduğu yazılan raporda, Musudan adı verilen füzenin 1990'lı yıllardaki Rus teknolojisine göre tasarlandığı ve hareketli platformlardan fırlatılma özelliğinin bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Çin deniz kuvvetlerinin karasularında artan faaliyetlerinden endişe duyulduğu bildirildi.