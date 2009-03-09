Kuzey Kore ordusuna 'hazır ol' emri

Güney Kore ile ABD silahlı kuvvetlerinin bugün başlayacak ortak tatbikatı arifesinde, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'dan yayımlanan bir deklarasyonda, Kuzey Kore Halk Ordusu'nun 20 Mart'a kadar sürecek bu tatbikatı, süresi ve katılanların sayısı bakımından daha öncekilere benzetmediği ve bu yüzden de başkomutanlığın bütün kuvvetlere çatışmaya hazır olmaları talimatı verdiği belirtildi.Deklarasyonda, "Bu, ulusun egemenliğini ve saygınlığını korumak için bir meşru savunma önlemidir" denildi. Bu arada, Kuzey kore'nin fırlatacağı uydunun engellenmesi halinde, bunun bir savaşa neden olacağı da bildirildi.Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsünün imzasını taşıyan ve KCNA'da yayımlanan deklarasyonda, "Barışçı amaçlarla gönderilecek uydunun vurulması açıkça savaş demektir" ifadesi kullanıldı.