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Dünya

Kuzey Kore ordusuna 'hazır ol' emri

Kuzey Kore'nin ordusuna çatışmaya hazır olma talimatı verdiği bildirildi.

09 Mart 2009 02:00

Kuzey Kore'nin ordusuna çatışmaya hazır olma talimatı verdiği bildirildi.

Güney Kore ile ABD silahlı kuvvetlerinin bugün başlayacak ortak tatbikatı arifesinde, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'dan yayımlanan bir deklarasyonda, Kuzey Kore Halk Ordusu'nun 20 Mart'a kadar sürecek bu tatbikatı, süresi ve katılanların sayısı bakımından daha öncekilere benzetmediği ve bu yüzden de başkomutanlığın bütün kuvvetlere çatışmaya hazır olmaları talimatı verdiği belirtildi.


Kuzey Kore rejimi, Güney Koreliler tarafından protesto edildi

Deklarasyonda, "Bu, ulusun egemenliğini ve saygınlığını korumak için bir meşru savunma önlemidir" denildi. Bu arada, Kuzey kore'nin fırlatacağı uydunun engellenmesi halinde, bunun bir savaşa neden olacağı da bildirildi.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsünün imzasını taşıyan ve KCNA'da yayımlanan deklarasyonda, "Barışçı amaçlarla gönderilecek uydunun vurulması açıkça savaş demektir" ifadesi kullanıldı.

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