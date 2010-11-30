Kuzey Kore nükleer tesisleri inşaaya başladı

T24-Kore Yarımadası’ndaki gerginliğe diplomatik çözüm bulma çabaları devam ederken Kuzey Kore, uranyum zenginleştirilen “yüzlerce” santrifüjü çalıştırmaya başladı.



Kuzey Kore, uranyum zenginleştirilen “yüzlerce” santrifüjün düğmesine bastı. Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'nın komünist yönetime dayanarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin nükleer programının barışçıl amaçlı olduğu belirtilerek ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere hafif su reaktörlerinin inşa edildiği savunuldu.



Kuzey Kore'de yeni uranyum zenginleştirme tesislerinin varlığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Batı'nın Kuzey Kore üzerindeki kuşkusu artıyor. ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Pyöngyang'ın nükleer silah üretmeye devam etme ihtimali bulunması sebebiyle endişeli olduklarını açıklamıştı.



Diplomatik çabalar







Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerginliğe diplomatik çözüm bulma çabaları sürüyor. Bir Kuzey Kore temsilcisinin Çin'de temaslarda bulunacağı açıklanırken, Çin yönetimi de mevcut krize çözüm bulmak üzere Pekin’de yapılmasını önerdiği çok taraflı görüşmelerde arabulucu olabileceğini kaydetti.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Il



Çin, yarımadadaki krize çözüm bulmak amacıyla anlaşmazlığa taraf olan 6 ülkenin temsilcisini önümüzdeki günlerde Pekin’de buluşturmak istiyor. Söz konusu ülkeler ise Kuzey ve Güney Kore ile birlikte Çin, ABD, Japonya ve Rusya. Çin'in özel temsilcisi Wu Dawei, düzenlenen bir basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda yaşananlardan dolayı uluslararası toplumun endişeli olduğunu belirtti.



Wu, “Altı ülkenin heyet başkanlarının konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunmalarının, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunması ve Kuzeydoğu Asya’da gerginliğin giderilmesi için yapıcı katkıda bulunmalarının gerekli olduğu görüşündeyiz” diye konuştu.



Çin resmi haber ajansı Xinhua da Pekin'e ilk olarak Kuzey Kore Halk Yüksek Meclisi Başkanı’nın geleceğini ve beş gün boyunca temaslarda bulunacağını duyurdu.

ABD'nin baskısı

ABD ise girişimlerini arttırması için Çin’e baskı yaparken, ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarının, 6 Aralık'ta Washington'a bir araya gelecekleri bildirildi. Görüşmede Kuzey Kore krizinin ele alınacağı ve Kuzey Kore'nin müttefiki Çin'i, bu ülkeyi zaptetmesi için gücünü kullanmaya ikna edilmesinin umulduğu belirtildi.