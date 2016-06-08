Kuzey Kore: Nükleer silah üretmeye devam edeceğiz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Su-yong, ABD'nin tepkisine rağmen ülkesinin nükleer gelişmelere ara vermeden devam edeceğini söyledi.

Çin-ABD Stratejik ve Ekonomik Diyalog Toplantıları çerçevesinde başkent Pekin'de temaslarda bulunan ABD'de Dışişleri Bakanı John Kerry, Pyongyang'ın nükleer silah üretmedeki amaçlarına yönelik Washington ve Pekin'in yaptırımları devam ettirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kerry'nin "Kuzey Kore'yi nükleer silah sahibi bir ulus olarak kabul etmeyecekleri" sözlerine karşılık, Kuzey Kore'den "daha geniş kapsamlı ve modern nükleer silah üretmeye devam" açıklaması geldi.

CNN TÜRK'ün haberine göre; Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti'nin Üst düzey yetkililerinden Ri, Çin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer gelişmelere ara vermeden devam edeceğini söyledi.

Ülkenin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan makalede de Pyongyan'ın nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdüreceği belirtilirken, "Saldırgan güçler nükleer silahla saldırmadığı sürece Kuzey Kore bu silahlarını kullanmama sözü veriyor" iddasında bulunuldu.

Washington'ın dış politikasının da eleştirildiği makalede, ABD'nin "kendi sonunu hazırladığı" ileri sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen ay Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım kararları sonrasındaki açıklamasında, ülkesini "sağduyulu nükleer silah sahibi bir ulus" olarak tanımlamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer programının plütonyum kaynağı olduğu bilinen Yongbyon'daki reaktör, 2007'de silahsızlanmaya karşılık gıda yardımı çerçevesinde kapatılmıştı. Ancak Kuzey Kore yönetimi, geçen yıl reaktörün yeniden çalıştırıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore, 2009 yılı nisan ayında nükleer programına ilişkin silahsızlanma görüşmelerinden çekilmiş ve uluslararası müfettişlerin ülkeye girişi yasaklanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi ise 6 Ocak'ta hidrojen bombası, 7 Şubat'ta da roket denemesi yaptığını açıklayan Kuzey Kore'ye ağır yaptırım kararı almıştı.