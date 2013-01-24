Kuzey Kore: Nükleer silah testinde hedefimiz ABD

BM Güvenlik Konseyi'nin füze denemesinden dolayı Kuzey Kore'yı kınaması sert tepkiye neden oldu. Kuzey Kore, ABD'yi hedef alan nükleer silah denemesi gerçekleştireceğini açıkladı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'nin Aralık ayındaki füze denemesine yönelik aldığı kınama kararına, Pyongyang'ın tepkisi sert oldu.

Kuzey Kore Savunma Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alan nükleer silah testi gerçekleştireceğiz" denildi. Kuzey Kore Savunma Komisyonu, ABD'yi hedef alan uzun menzilli füze denemeleri yapacaklarını da duyurdu.

Açıklamada, ABD'nin düşmanca tutumunun, bölgede büyük çatışmalara neden olacağı da vurgulandı.

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Glyn Davies ise, Pyongyang'ı yeni nükleer deneme yapmaması konusunda uyardı. ABD'li yetkili Davies, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemeler yapmasının hata olacağını söyledi.



'Askeri kapasitemizi güçlendireceğiz'



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da, dün yaptığı açıklamada, 12 Aralık'ta "uzun menzilli füze denemesi yapmadıkları, uzaya uydu gönderdikleri" iddiasını yineleyerek, "Kuzey Kore'nin, kendini savunma amacıyla, nükleer caydırıcılık dahil, askeri kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kuzey Kore'nin ABD'nin düşmanca politikasına sözle değil, dayanıklılıkla karşılık vermesi gerektiği" de ifade edildi.



BM'den kınama ve yaptırım



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz Salı Kuzey Kore'nin füze denemesini kınamış, bu ülkeden nükleer ve balistik denemeleri durdurmasını talep etmişti.

Oy birliğiyle alınan kararla Kuzey Kore'ye karşı daha önce uygulamaya konulan ambargo listesi genişletilmişti. Füzelerin üretildiği merkez ve uydu kontrol merkezinin yetkilileri ile finansal destek sağlayan kurumların yöneticilerine seyahat yasağı getirilmiş ve mal varlıklarının da dondurulması kararı alınmıştı.

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin önceki kararları ve uluslararası uyarılara rağmen 12 Aralık 2012'de uzun menzilli füze denemesi yapmıştı.