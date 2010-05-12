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Dünya

'Kuzey Kore nükleer füzyonu başardı'

Kuzey Kore, enerji üretmeye yönelik olarak nükleer füzyonu başardığını iddia etti.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Kuzey Kore, enerji üretmeye yönelik olarak nükleer füzyonu başardığını iddia etti.

Kuzey Kore'de yayımlanan Rodong Sinmun gazetesi, ülkenin resmi haber ajansına dayanarak verdiği haberde, bilim adamlarının füzyonu başardığını ileri sürdü.

"Kuzey Koreli bilim adamları tamamen kendi imkanlarıyla birçok bilimsel ve teknolojik problemi çözmüş ve en sonunda nükleer füzyonu başarmıştır" denilen haberde, bu başarının, 1994'te ölen ülkenin kurucusu Kim İl Sung'un "Güneş Günü" olarak tanımlanan 15 Nisan'daki 98. doğum yıldönümü onuruna elde edildiği belirtildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA da "Başarıyla elde edilen nükleer füzyon, yeni enerjinin geliştirilmesi yönünde çığır açmış, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmesinde yeni bir döneme girmesini sağlamıştır" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, aydınlatma için dahi yeterli elektriği bulunmayan, dünyanın fakir ülkelerinden Kuzey Kore'nin bu son derece zor reaksiyonu başarıyla yapmış olduğu iddiasına şüpheyle yaklaşıyor.

Füzyonda, iki atom çekirdeği daha ağır bir element oluşturmak için birleşiyor. Bu birleşme esnasında büyük miktarda enerji ortaya çıkarıyor.




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