"Kuzey Kore nükleer füze denemesi hazırlığında"

ABD'den yayın yapan bir internet sitesi, Kuzey Kore'nin nükleer deneme hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Uydudan elde edilen görüntüler, Kuzey Kore'nin nükleer deneme hazırlığı içinde olduğu iddialarını da güçlendirdi.

ABD'den yayın yapan "38 North" internet sitesinde yer alan haberde, uydudan alınan görüntülerde yeraltı patlamalarının kontrol edildiği komuta merkezinde araçlar görüldüğü ileri sürüldü.

Haberde, Punggye-ri nükleer tesisine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan komuta merkezindeki hareketliliğin, Kuzey Kore'nin yakın gelecekte nükleer deneme yapabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Aynı sitede geçen ay yer alan haberde, Yongbyon'daki radyo kimyasal laboratuvardan son 5 haftada 2-3 kez duman yükseldiği öne sürülmüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, geçen ay sonunda, Kuzey Kore'nin istediği an nükleer deneme yapabileceğine ve yeni bir orta menzilli füzeyi her an fırlatılmak üzere hazırda beklettiğine inandıklarını söylemişti.

Bazı uzmanlar Kuzey Koreli bilim adamlarının ABD'ye uzun menzilli füze gönderme amaçlarına yaklaştığını ileri sürerken, Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze gönderme teknolojisine sahip olmadığını ifade ediyor.