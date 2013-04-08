'Kuzey Kore nükleer denemeye hazırlanıyor'

Güney Kore Birleşme Bakanı Ryoo Kihl-Jae, Kuzey Kore'nin dördüncü nükleer denemesine hazırlanıyor olabileceğini söyledi.



Bakan Ryoo, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'deki başlıca nükleer deneme alanında artan faaliyetlere ilişkin 'işaretler' aldıklarını belirtti.

Güney Kore'de yayımlanan JoongAng Ilbo gazetesi de, bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin 12 Şubat'ta yaptığı nükleer denemeden öncekine benzer faaliyetler saptandığını yazdı.

Haberde Güney Kore istihbaratının, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Punggye-ri nükleer deneme alanında 'artan işçi ve araç trafiği' tespit ettiği belirtildi.

Söz konusu yetkili, "Şu an durumu yakından takip ediyoruz. Durum üçüncü nükleer denemeden önceki hale benziyor. Hakikaten nükleer deneme için bir hazırlık mı, yoksa bize ve ABD'ye daha fazla baskı yapmak için bir oyun mu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Son haftalarda bölgedeki gerilimi iyice arttıran Kuzey Kore yönetimi yarımadanın kuzey ve güney kesimi tarafından ortak işletilen sanayi kompleksinde çalışan işçilerin kullandığı askeri kırmızı hattı kapatmıştı.

Gerekçe olarak, 'savaş kapıdayken askeri iletişime gerek olmadığı' gösterilmişti.

Kuzey Kore son olarak da söz konusu sanayi kompleksinde çalışan Güney Koreli işçilerin girişini yasaklamıştı.

BBCTürkçe