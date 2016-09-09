Kuzey Kore: Nükleer deneme yaptık



Kuzey Kore devlet televizyonu, nükleer füze denemesinin "başarıyla" gerçekleştirildiğini duyurdu. Haberde, “yeni geliştirilen bir nükleer başlığın” denendiği kaydedildi. Devlete bağlı haber ajansı KCNA da bu denemeyi Kuzey Kore’nin nükleer başlıkları balistik füzelere yerleştirme kapasitesine sahip olduğunun kanıtı olarak değerlendirdi. Konuyla ilgili haberlerde, denemenin aralarında ABD’nin de bulunduğu düşman güçler ve uygulanan yaptırımlara karşı bir tepki olduğu belirtildi. Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sürdüreceği vurgulandı.

Nükleer denemeye komşular tepkili

Kuzey Kore’de nükleer denemelerin yapıldığı Pyunggye-Ri bölgesinde sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirlenmişti. Güney Koreli uzmanlar daha sonra bu sarsıntının nükleer füze denemesinden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Kuzey Kore’nin beşinci nükleer denemesi uluslararası düzeyde tepkiyle karşılandı. Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye Kuzey Kore yönetimini “manyakça bir düşüncesizlikle” suçlayarak bu şekilde kendini yok etmeye giden süreci hızlandırdığını söyledi. Güney Koreli Savunma Bakanlığı sözcüsü, nükleer deneme sırasında meydana gelen patlama sonucu 10 kilotonluk bir enerji açığa çıkardığını söyledi. Sözcü, bunun Kuzey Kore’nin bugüne kadar yaptığı en büyük deneme olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Japon hükümeti de havadaki radyasyon miktarını ölçecek özel uçakların gönderileceğini duyurdu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, “Kuzey Kore’nin nükleer denemesinin Japonya tarafından kabul edilemeyeceğini” söyledi. Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin Japonya’nın güvenliğine yönelik ağır bir tehdit olduğunu belirten Abe, bunun bölgedeki barış ve güvenliğe de zarar verdiğini vurguladı.

Çin de nükleer denemeyi kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası düzeydeki itirazlara rağmen Kuzey Kore'nin yine nükleer deneme yapmasına Çin hükümetinin kararlılıkla karşı olduğu belirtildi.

ABD'den uyarı

Kuzey Kore'nin nükleer denemesine ABD Başkanı Barack Obama da sert tepki gösterdi. Obama, Pjöngyang yönetimini “ciddi sonuçlar” olabileceği konusunda uyardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın konuyla ilgili olarak Güney Kore ve Japonya başbakanları ile telefonda görüştüğü belirtildi. Obama'nın önümüzdeki günlerde müttefik ülkelerle konuyu görüşerek Kuzey Kore'nin provokasyonlarının olası sonuçlarını ele alacağı kaydedildi.