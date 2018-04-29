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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore nükleer deneme tesisini kapatıyor

Kuzey Kore'nin nükleer deneme tesisini Mayıs'ta kapatmaya hazırlandığı açıklandı. Kuzey Kore ayrıca yarımadanın güneyi ile aynı saat dilimine geçmek istiyor.

29 Nisan 2018 18:14

Güney Kore ile Cuma günü tarihi bir zirve gerçekleştiren Kuzey Kore, nükleer deneme yaptığı alanı gelecek ay kapatma sözü verdi. Bu taahhüde ilişkin açıklama, Güney Kore'nin cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in sözcüsü Yoon Young-chan'dan geldi. Yoon, "Kuzey Kore lideri Kim, Başkan Moon ile görüşmesinde, nükleer deneme tesisinin Mayıs ayında kapatılacağını söyledi" dedi.

Yoon, Güney Kore ve ABD'den bir heyet ile gazetecilerin sürecin denetimi için Kuzey Kore'ye davet edileceğini de belirtti. Güney Kore, bu hamlenin arkasında sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü uluslararası topluma anlatmak olduğunu söyledi. Seul'den gelen açıklamayla ilgili Pyongyang Yönetimi'nden henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Kore yarımadasında tek saat dilimine geçiliyor

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, saatleri 30 dakika ileri alarak yarımadada tek saat dilimi uygulamasına geçme kararı aldığı açıklandı.

Kim'in jest niteliğindeki bu hamlesi Cuma günü sınırda gerçekleşen zirvenin ardından geldi. Kuzey Kore, 2015 yılında aldığı kararla güneyden 30 dakika geri bir saat dilimine geçmişti.

Trump gelişmelerden memnun

Pyongyang ve Seul arasındaki tarihi zirvenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Çok güzel şeyler oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Trump, Kim ile yapacağı görüşmenin önümüzdeki üç ya da dört hafta içerisinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Cuma günü iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası imzalanan ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak" ifadesi yer almıştı. Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer programı da ele alınmış ve yarımadanın kademeli olarak nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Rtr,AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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