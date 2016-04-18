"Kuzey Kore nükleer deneme hazırlığında"

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, Kuzey Kore'nin beşinci nükleer denemesini yapma hazırlığında olduğuna dair işaretler tespit edildiğini söyledi.

Yonhap haber Ajansı'nın aktardığına göre Park, işaretlerin ne olduğuna dair ayrıntı vermedi ancak ordudan 'hazırlıklı olmalarını' istedi.

Güney Kore'nin uyarısı, sosyal medyada Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer tesislerinde faaliyetlerin arttığına dair haberlerin dolaşmasının ardından geldi.

Pyunggye-ri, Kuzey Kore'nin daha önce nükleer denemeler yaptığı tesislerden biri.

Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen ay nükleer denemeleri nedeniyle Pyongyang'a sert yaptırımlar uygulamıştı.

Yeni denemenin bu yaptırımlara gözdağı olabileceği belirtiliyor.

Yonhap'ın haberine göre, yardımcılarına hitaben yaptığı konuşmada Park, "Kuzey Kore'nin tecridin üstesinden gelme ve iç birliğini sağlamlaştırma amacıyla provokasyon yapıp yapmadığını bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Pyongyang, Ocak ayında dördüncü nükleer denemesini yaptı, bir ay sonra uzun menzilli roket fırlatmasıyla da Kore Yarımadası'nda gerilim tırmandı.

Gözlemciler, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin Mayıs ayında Pyongyang'da düzenleyeceği kongre öncesi başka bir denemenin daha gerçekleştirilebileceği görüşünde.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze geliştirebilecek teknolojiye sahip olmadığına inanıyor ancak son yıllarda nükleer silah programında ilerleme sağladı.