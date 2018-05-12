Kuzey Kore, nükleer deneme alanını kapatıyor

Kore yarımadasında barış rüzgârları hız kesmiyor. Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile tarihi bir görüşme gerçekleştiren Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesinde Kuzey Kore, nükleer deneme alanını 23-25 Mayıs'ta bir törenle kapatacağını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan tarihindeki görüşmesinde yumuşama için önemli adımlar atılmıştı. Görüşmenin ardından Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki saat dilimleri eşitlenirken, iki ülke arasındaki sınırlarda bulunan köylerdeki propaganda hoparlörü kapatılmıştı.

Kuzey Kore'nin ayrıca Güney Kore ile hava ulaşımı kurulması için adımlar attığı bildiriliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin Pyöngyang ile Güney Kore başkenti Seul ve çevresine hizmet veren Incheon Uluslararası Havalimanı arasında bir uçuş koridoru oluşturulması için başvuruda bulunduğu kaydediliyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kim Jong-un görüşmesi sonrasında çarşamba günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dün serbest bıraktığı üç Amerikalı tutukluyu beraberinde ülkelerine getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump da onları karşılamaya gitti.

Burada Kim Jong-un'a teşekkür eden Trump, “Dürüstçe konuşalım, bunun olacağını düşünmüyorduk ama oldu. Bu gece üç gerçekten müthiş insan için özel bir gece” dedi. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasının en gurur duyacağı başarısı olacağını söyleyerek, Kim'in ülkesini 'gerçek dünya'ya döndürmek istediğine inandığını belirtti.

Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.

Son olarak dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kuzey Kore'nin ekonomisine yardımcı olmayı istediklerini açıkladı.