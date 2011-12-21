Kuzey Kore neden ağlıyor?



T24 - Liderleri Kim Jong Il'in ani ölümüyle yasa boğulan Kore halkı, günlerdir ağlama nöbetinde. Bu abartılı ağlama seremonisinin ardında, önceki liderleri Kim Il Sung'a ağlamayanların hapse atılmasının payı olduğu düşünülüyor.



CNNTürk'te yer alan habere göre; Kuzey Kore'nin 69 yaşındaki lideri Kim Jong Il'in ölümü ülkeyi yasa boğdu. Liderlerini yitiren Kuzey Kore halkı, tüm ülkeyi büyük bir yas çadırına çevirdi. 24 milyonluk halkın hüngür hüngür ağlaması tüm dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yerini aldı.



Bir taraftan ise "histerik" olarak tanımlanan bu ağlama seremonisi sorgulanmaya başlandı. Tüm dünyanın izlediği bu görüntülerin nedeni ise biraz geçmişe dönüp bakınca ortaya çıktı. 1994'te liderleri Kim Il Sung'u kaybettiklerinde az ağlayanların hapse atılmıştı. Bunun da ağlama nöbetleri için bir neden olduğu düşünülüyor.



Anma törenleri 29 Aralık'a kadar sürecek.









