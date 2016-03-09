Kuzey Kore: Minyatür nükleer füze geliştirdik

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, balistik füzelere yerleştirilebilen boyutta minyatür nükleer füze başlığı geliştirdiklerini söyledi. Kuzey Kore devlet televizyonu da KCNA da Kim Jong-un'un minyatür nükleer füze başlığı olduğu belirtilen düzeneğin yanında çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere gör, KCNA ayrıca Kim Jong-un'un "Nükleer füze başlıklarımız, balistik füzelere sığacak şekilde standardize edildi. Gerçek caydırıcı gücümüz bu füzeler olacak" sözlerini aktardı.

Eğer Pyongyang'ın iddiaları doğruysa, Kuzey Kore'nin komşularını ve hatta ABD'nin Pasifik kıyısını tehdit etmesi olası.

Ekim 2014'te ABD'nin Güney Kore'deki birliklerinin komutanı General Curtis Scaparrotti,Kuzey Kore'nin minyatür nükleer füze başlığı geliştirmesinin olası olduğunu ifade etmişti.

Ancak Kuzey Kore'nin iddialarının teyit edilmesi neredeyse olanaksız. Daha önce uzmanlar Pyongyang'ın bu tür gelişmiş silahları üretecek teknolojiye sahip olmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu dile getirmişti.

Bomba denemeleri ve yaptırımlar

Özellikle Birleşmiş Milletler'in (BM) sert yaptırımlar açıklamasının ardındanKuzey Kore'nin Batı'ya ve Güney Kore'ya karşı duruşu daha katı bir hal almış durumda.

Kuzey Kore'nin önce yer altında bir nükleer bomba denemesi yapması, ardından da uzun menzilli bir füzeyle atmosfer dışına uydu fırlatması, Pyongyang'a karşı bir dizi sert yaptırımın BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesine yol açmıştı.

Kuzey Kore ise yaptırımlara yanıt olarak Güney Kore ve ABD'yi tehdit etmiş ve bu ülkeleri nükleer silahlarla 'gelişi güzel' biçimde hedef alabileceklerini açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore ise bugüne kadarki en büyük ortak askeri tatbikatlarını gerçekleştiriyor.