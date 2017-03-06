Kuzey Kore, Malezya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un üvey ağabeyinin Malezya'da suikaste uğramasının ardından Kuzey Kore ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi. Malezya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi'ni sınırdışı etmesinin ardından Kuzey Kore de ülkedeki Malezya Büyükelçisi'ni 'istenmeyen kişi' ilan etti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) resmi haber ajansı KCNA, KDHC'nin 48 saat içinde Malezya büyükelçisini sınır dışı edeceğini açıkladı.

Resmi haber ajansı KCNA'ya göre Kuzey Kore yönetimi Malezya Büyükelçisi'ni 'istenmeyen kişi' (persona non grata) ilan ederek, temsilcinin bugün sabah 10'dan itibaren başlamak üzere 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

20 Şubat'ta Malezya ayrıca Kuzey Kore'deki büyükelçisini istişareler için ülkeye geri çağırmıştı.

Pyongyang yönetiminin bu adımı, Kim Jong un'un üvey ağabeyi Kim Jong nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında 'VX sinir ajanı' ile öldürülmesinin ardından Malezyalı yetkililerin Kuzey Koreli büyükelçi Kang Chol'u istrenmeyen kişi ilan edip sınırdışı etmesinin ardından geldi.

Kang Chol cumartesi günü Malezya'yı terk etmişti.