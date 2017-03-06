T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore, Malezya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya büyükelçisinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

06 Mart 2017 21:45

Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un üvey ağabeyinin Malezya'da suikaste uğramasının ardından Kuzey Kore ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi. Malezya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi'ni sınırdışı etmesinin ardından Kuzey Kore de ülkedeki Malezya Büyükelçisi'ni 'istenmeyen kişi' ilan etti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) resmi haber ajansı KCNA, KDHC'nin 48 saat içinde Malezya büyükelçisini sınır dışı edeceğini açıkladı.

 Resmi haber ajansı KCNA'ya göre Kuzey Kore yönetimi Malezya Büyükelçisi'ni 'istenmeyen kişi'  (persona non grata) ilan ederek, temsilcinin bugün sabah 10'dan itibaren başlamak üzere 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

20 Şubat'ta Malezya ayrıca Kuzey Kore'deki büyükelçisini istişareler için ülkeye geri çağırmıştı.

Pyongyang yönetiminin bu adımı, Kim Jong un'un üvey ağabeyi Kim Jong nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında 'VX sinir ajanı' ile öldürülmesinin ardından Malezyalı yetkililerin Kuzey Koreli büyükelçi Kang Chol'u istrenmeyen kişi ilan edip sınırdışı etmesinin ardından geldi.

Kang Chol cumartesi günü Malezya'yı terk etmişti.

 

ETİKETLER

kuzey koremalezyasuikastsaldırıhavalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24