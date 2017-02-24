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BBC Türkçe

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi 'sinir gazıyla öldürüldü'

Malezya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Birleşmiş Milletler'in 'kitle imha silahı' olarak tanımladığı VX sinir gazıyla öldürüldüğünü açıkladı.

24 Şubat 2017 14:35

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın hayli zehirli bir madde yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı.

Malezyanın açıkladığı toksikoloji raporunda, Kim Jong-nam'ın Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı olarak tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Malezya polis şefi Halid Ebu Bekir, sinir gazının Kim'in gözlerinden ve yüzünden alınan kalıntılarda bulunduğunu aktardı.

Analizin halen devam ettiğini söyleyen Bekir, maddenin Malezya'ya nasıl girdiğinin araştırıldığını belirtti.

Bekir, ülkeye giriş yapan kimyasalın oranının düşük olması takdirinde tespit edilmesinin güç olduğunu vurguladı.

VX Sinir Gazı, kimyasal savaş maddeleri arasında en zehirlisi olarak biliniyor.

Silah uzmanı Bruce Bennett, çok az bir maddenin bile Kim'i öldürmeye yeterli olacağını söylüyor.

Bennett, çok az bir miktarın bile hemen sinir sistemine hücum ederek önce titremeye birkaç dakika sonra da ölüme sebebiyet vereceğini belirtiyor.

Kim, Kuala Lumpur havaalanında güvenlik görüntülerinde bir kadının yüzüne bir şey bastırdığının görülmesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Malezya polis şefi Halid Ebu Bekir, daha önce Kim'i öldüren kadının daha sonra hemen ellerini yıkamaya gitmesinin, kadının zehirli madde kullandığının "oldukça farkında" olduğunu gösterdiğini söylemişti.

13 Şubat'ta gerçekleşen olayın ardından Kim hemen hastaneye götürülse de yolda öldü.

Kim'in ölümü Malezya ve Kuzey Kore arasında diplomatik krize neden oldu.

Malezya saldırıyı Kuzey Koreli ajanların gerçekleştirdiğini söylüyor. Bir Kuzey Koreli ve havaalanında konuştuğu iki kadın gözaltında. Bir diplomat da dahil olmak üzere yedi Kuzey Koreliyse aranıyor.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ise Kim Jong-nam'ın ismini vermeden Malezya'nın bir Kuzey Koreliyi öldürdüğünü yazdı.

KCNA'daki haber, Kuzey Kore vatandaşının ölümüyle ilgili Malezya'yı suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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