Kuzey Kore liderinin 'sağlık fotoğrafları' yeniden

Devlet televizyonundaki haberde, bu fotoğrafların Kim'in bir Hava Kuvvetleri birliğini teftiş ederken çekildiği belirtildi, ancak ne zaman çekildikleri hakkında bilgi verilmedi.Fotoğraflarda 66 yaşındaki lider, bir palto giymiş halde görülüyor.Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, pazar günü Kim'in bir Hava Kuvvetleri Birliği'nin teftiş ettiğini duyurmuştu.