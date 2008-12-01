T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore liderinin 'sağlık fotoğrafları' yeniden

Kuzey Kore yönetimi, lider Kim Jong-il'in sağlığı hakkındaki söylentileri ortadan kaldırmak için 16 fotoğrafını yayımladı

01 Aralık 2008 02:00

Kuzey Kore yönetimi, lider Kim Jong-il'in sağlığı hakkındaki söylentileri ortadan kaldırmak için 16 fotoğrafını yayımladı.

Kuzey Kore: 'Liderimiz turp gibi' - FOTOGALERİ

Devlet televizyonundaki haberde, bu fotoğrafların Kim'in bir Hava Kuvvetleri birliğini teftiş ederken çekildiği belirtildi, ancak ne zaman çekildikleri hakkında bilgi verilmedi.

Fotoğraflarda 66 yaşındaki lider, bir palto giymiş halde görülüyor.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, pazar günü Kim'in bir Hava Kuvvetleri Birliği'nin teftiş ettiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kuzey Kore: Liderimiz hasta değil

Kuzey Kore liderinin gölgesi kayıp

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24