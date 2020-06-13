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Dünya

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore’ye 'askeri harekât' tehdidi

13 Haziran 2020 23:09

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini bildirerek Seul yönetimini askeri harekât ile tehdit etti.

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