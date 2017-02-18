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BBC Türkçe

Kuzey Kore liderinin kardeşine suikastın şüphelisi: Kamera şakası sandım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Endonezyalı bir kadının, yaşananları kamera şakası sandığı belirtildi.

18 Şubat 2017 01:19

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Endonezyalı bir kadının, yaşananları kamera şakası sandığı belirtildi.

Kim Jong-nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında uçağa binmek için beklerken zehirlenerek öldürüldüğü sanılıyor.

Cinayetle ilgili olarak iki kadın ve bir erkek gözaltına alındı.

Endonezya polisi, gözaltına alınan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah adlı kadının, bir kamera şakasında rol alması için kendisine para ödendiğini iddia ettiğini söyledi.

Polis, Kim Jong-nam'ın yüzüne zehirli bir maddenin sıkıldığına inanıyor.

Endonezya'nın en üst düzey polis yetkilisi Tito Karnavian, iki kadının daha önce, yüzlerine su sıkılmadan önce erkeklerin gözlerini kapatmaya ikna edildiği şakanın, daha önce üç ya da dört kişi üzerinde yapıldığını söyledi.

Karnavian gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu şaka üç ya da dör t kez yapılmış ve birkaç dolar para verilmiş ve son hedef Kim Jong-nam'ın yüzüne zehirli bir madde sıkıldığı iddia ediliyor. Şüpheli yabancı casusların düzenlediği bir suikast girişimi olduğundan habersizmiş" dedi.

Şüphelilerden biri üzerinde 'LOL' yazan bir tişörtle görüldü.

Güney Kore ve Malezya televizyonlarında yayımlanan bulanık bir görüntüde, bir kadın üzerinde "LOL" yazan bir tişörtle koşarken görülüyor.

Bu arada Kuzey Kore, Kim Jong-nam'ın cesedinin derhal kendilerine verilmesini istedi.

Kuzey Kore'nin Malezya Büyükelçisi, ülkesinin Malezya'da otopsi yapılmasına onay vermediğini ve bulguları reddettiğini belirtti.

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