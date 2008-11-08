Kuzey Kore liderinin gölgesi kayıp

Kuzey Kore medyası tarafından kamuoyuna sunulan fotoğrafın Kim'in, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üssü ziyareti sonrasında çekildiği belirtilmişti.Fotoğrafı inceleyen uzmanlar, Kim'in arkasındaki basamağa yansıyan gölgesi ile yanındaki askerlerin gölgeleri arasında büyük bir açı farkı olduğunu belirledi.Fotoğrafın dijital ortamda hazırlandığını belirten yetkililer, Ağustos ayından bu yana halkın önüne çıkmayan Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun açıklandığı gibi iyi olduğunu düşünmediklerini ifade ediyor.Ağsutos ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından batılı doktorlarca gizlice ameliyat edildiği öne sürülen Kim Yong İl'in hayatta ve bilincinin yerinde olduğu, buna karşın henüz yürüyecek kadar iyileşmediği iddia ediliyor.Kim Yong İl'in, geçtiğimiz ay yeni çekildiği vurgulanarak yayınlanan fotoğraflarının da yaz aylarında çekildiği belirlenmişti.