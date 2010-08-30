-KUZEY KORE LİDERİNİN ÇİN ZİYARETİ DOĞRULANDI PEKİN (A.A) - 30.08.2010 - Çin devlet televizyonu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı. Televizyonun haberinde, Kuzey Kore lideri Kim'in, geçen cuma günü ülkenin kuzeydoğusundaki Çangçun kentinde Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile görüştüğü bildirildi. Haberde, görüşmede Kim'in, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması yönündeki taahhüdüne bağlılığını ve Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili çok taraflı görüşmelerin bir an önce yeniden başlamasına yönelik ümidini dile getirdiği kaydedildi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA da, Kim'in Çin'i ziyaret ettiğini duyurdu. Çin'in Jilin kentinde bulunan Yuwen Ortaokulu'ndan 2 öğretmen, geçen hafta Kim Jong-il'in okullarını yaklaşık 20 dakika ziyaret ettiğini söylemişlerdi. Çin hükümeti ise münzevi bir hayat yaşayan ve nadiren yurt dışına giden Kuzey Kore liderinin ziyaretiyle ilgili açıklama yapmamıştı.