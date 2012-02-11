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Dünya

Kuzey Kore liderini Twitter'da 'öldürdüler'

Sosyal paylaşım sitelerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü söylentileri yayıldı.

11 Şubat 2012 17:57

Sosyal paylaşım sitelerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü söylentileri yayıldı.


İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinde Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'de suikasta uğradığı söylentileri yayıldı.


Çin merkezli mikroblog sitesi Sina Weibo'da ilk olarak çıktığı sanılan söylentinin daha sonra Twitter'a da yayıldığı belirtildi.


Söylentilerde, Kim'in Pekin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliğinde silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.


Sina Weuibo'da buna ilişkin 380 binden fazla mesaj olduğu kaydedildi.


Uzmanlar, bu söylentinin mantıksız olduğu yorumunu yaptı.


Kim Jong-un, babası Kim Jong-il'in geçen Aralık'ta ölümünden sonra liderliği devralmıştı.

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