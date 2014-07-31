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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore liderini kızdıran tatlı

Güney Koreli aktivistler, Kuzey Kore'ye balonlar dolusu tatlı yolladı. Aktivistler Kim Jong Un'un bir kararı üzerine özellikle çikolatalı pasta yollamayı tercih etti.

31 Temmuz 2014 00:14


Yaklaşık 200 kadar aktivist Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır kenti Paju'dan toplam 350 kg. tatlı ürünü balonlara doldurarak, Kuzey Kore'ye yolladı. Tatlıların içinde 10 bin adet çikolatalı pasta olduğu belirtildi.

Organizatörlerden Choo Sun Hee, çikolatalı pastanın Kuzey Korelilerin en sevdiği tatlılardan olduğunu ve sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Kuzey Kore ile Güney Kore'nin ortak ticaret yaptıkları sanayi bölgesinde, Güney Koreli firmalar için çalışan Kuzey Koreli işçiler, firmalara sağladıkları ek gelir nedeniyle çikolatalı pasta ile mükafatlandırılmışlardı. Pastaların Kuzey Kore kara borsasında aranan bir ürün haline gelirken, paranın yerine de kullanılmaya başladı.

Choo Sun Hee, Güney Kore'de konuya dair haberlerin yapılması üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, çikolatalı pastayı ‘kapitalizmin sembolü’ olarak göstererek, işçilere pasta dağıtılmasını yasakladığını açıkladı.

Güney Koreli aktivist gelecekte de Kuzey Kore’ye çikolatalı pasta yollamaya devam edeceklerini ifade etti. Aktivistler sıklıkla Kuzey Kore'ye balonlarla bilgi ve gıda malzemeleri yolluyorlar. Kuzey Kore lideri Seul yönetimine konuya dair şikâyette bulunmuş ve intikam uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası alandan izole şekilde yaşayan Kuzey Kore'de, teknolojinin eksik olması ve tarım sektöründeki düzensizlikler nedeniyle büyük bir açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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