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Dünya

Kuzey Kore liderini bu defa kim kızdırdı?

Kuzey Kore Devlet Başkanı, yaptığı teftişten sonra yetkilileri azarladı

12 Haziran 2014 15:18

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Meteoroloji Dairesi'ne ziyaret ederek yanlış hava tahminleri nedeniyle görevlileri azarladı.

Rodong Sinmun gazetesinin haberine göre Kim, zaman zaman çeşitli kurumlara yaptığı ziyaretler kapsamında Meteoroloji Dairesi'ne gitti. Yetkilileri hava durumunu "çoğu kez yanlış tahmin ettikleri için" uyaran Kim, kurumun hizmetlerinin "modern ve bilimsel" olmadığını söyledi.

Kuzey Kore lideri, "halkın can ve malını, anormal hava koşullarından kaynaklanacak felaketlerden korumak için iyi tahminlere ihtiyaç duyulduğunı" belirtti. Kim'in görevlileri azarlama görüntüleri televizyondan yayınlandı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı 2012'de bir tema parkına yaptığı ziyarette ise düş kırıklığına uğradığını söylemişti. Ülkede hasat mevsimlerinde sık sık kuraklık ya da kasırga felaketi yaşanıyor. Mayıs'ta yaşanan kuraklıkta binlerce hektar arpa, buğday ve patates ekili alan zarar görmüştü.Şubat'ta da son 50 yılın en büyük kuraklık felaketinin yaşandığı açıklanmıştı.

BBC Türkçe

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