"Kuzey Kore liderine suikast planı ele geçirildi"

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Güney Kore'ye siber saldırı yaparak yüzlerce askeri belgeyi ele geçirdiği iddia edildi. İddiaya göre ele geçirilen belgelerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast planı da var.

Sputnik’in Chosun Ilbo gazetesinden aktardığı habere göre, Güney Kore'de iktidardaki Demokratik Parti'den milletvekili Rhee Cheol-Hee bir ay önce Kuzey Koreli hackerların Güney Kore ordusunun ağına sızarak 234 gigabaytlık veriye erişim sağladığını öne sürdü.

Rhee, çalındığı tahmin edilen belgeler arasında Kuzey Kore ile savaş yaşanması ihtimalinde müttefik ABD ile birlikte uygulanacak prosedürlerin bulunduğu '5015 Operasyonel Planlar' adlı belgenin de yer aldığını ve bu dosyanın Kuzey Kore lideri Kim'e yönelik suikast planını da içerdiğini iddia etti.

Nükleer santral bilgileri, ABD ile yapılan tatbikatlar...

Bilgiyi Güney Kore Savunma Bakanı'ndan aldığını ileri süren, aynı zamanda Güney Kore parlamentosu savunma komitesinde yer alan bir yetkili olan Rhee, sızan belgelerin yüzde 80'inin henüz belirlenemediğini söyledi.

Rhee sızan belgeler arasında Güney Kore özel kuvvetlerinin olası savaş durumundaki planlarının, kilit önemdeki askeri tesisler ve nükleer santral bilgilerinin ve ABD ile ortak yapılan yıllık askeri tatbikatlar hakkında ayrıntıların yer aldığını savundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise istihbarat konularında yorum yapmayacaklarını açıkladı.