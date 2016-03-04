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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore liderinden nükleer silah talimatı

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarına sert tepki gösterdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un orduya nükleer başlıklı silahların hazırlanması talimatını verdi.

04 Mart 2016 12:59


Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, "Kim Jong Un'un orduya talimat göndererek, düşmanlara karşı önleyici saldırının yapılabilmesi için nükleer başlıklı silahların hazır duruma getirilmesini emrettiğini" duyurdu. Kuzey Kore liderinin talimatında, "Ülkenin bağımsızlığınının korunmasının tek yolunun nükleer gücün kalite ve hacminin artırılmasından geçtiği" vurgulandı.

20 yılın en ağır yaptırım paketi

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye son 20 yılın en ağır yaptırım paketini önceki gün onaylamıştı. ABD'nin Çin'le uzlaşarak konseyden geçirdiği tasarı, Kuzey Kore ile ilgili tüm kargoların zorunlu olarak incelenmesi, bu ülkeye hava taşıtı yakıtı satışının yasaklanması, tüm hafif silah ve konvansiyonel silah satışının sınırlandırılmasını öngörüyor. Bunların yanı sıra kömür, demir, altın gibi maden ihracına sınırlama getiriliyor.

Yaptırım kararlarının gerekçesi

Kuzey Kore 6 Ocak'ta 'başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptığını' duyurmuş, 7 Şubat'ta ise "barışçıl uzay programı" kapsamında uzun menzilli roket fırlattığını bildirmişti.

ABD füze kalkanı kuruyor

Öte yandan Güney Kore ile ABD, geçen ay duyurdukları füze kalkanının kuruluşunu erkene almak istediklerini açıkladılar. Güney Kore'nin başkenti Seul'de toplanan ve her iki ülkenin yetkililerinden oluşan bir çalışma grubunun konuyu görüştüğü bildirildi. Füze savunma sistemi, Güney Kore'nin Kuzey Kore tarafından düzenlenecek füzeli saldırılardan korunmasını öngörüyor. Gözlemciler füze savunma sisteminin Çin ve Rusya yönetimini de rahatsız ettiğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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