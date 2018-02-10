T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore liderinden Güney Kore'ye davet

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri en son 2007 yılında bir araya gelmişti

10 Şubat 2018 15:17

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong aracılığıyla Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Pyongyang'a davet ettiği açıklandı

Davetin Kış Olimpiyatları açılışı için Güney Kore'ye giden Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong tarafından, Güney Kore liderine iletildiği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, iki Kore'nin daveti kabul etmek için gerekli koşulları yaratabileceğine inandığını söyledi.

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri son olarak 2007 yılında bir araya gelmişti. İki ülke arasında 2 yıldır diplomatik ilişkiler askıya alınmış ancak geçtiğimiz ay yapılan yoğun görüşmeler sonucunda Kış Olimpiyatları'na Kuzey Koreli sporcuların katılması sağlanmıştı.

Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 1953'te sona eren Kore savaşının ardından Kim ailesinden Güney Kore'yi ziyaret eden ilk isim olmuştu.

 

ETİKETLER

kim jonghaberKim Yo JongMoon Jae inkuzey koregüney koredavethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24