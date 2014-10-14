Kuzey Kore lideri sonunda halk arasına çıktı

Kuzey Kore resmi haber ajansı ülkenin lideri Kim Jong-un'un 3 Eylül'den bu yana yaptığı ilk kez halk arasına çıktığını bildirdi.

Resmi KCNA ajansı Kim'in Salı günü bilim adamları için yeni inşa edilen yerleşim bölgesine "alan rehberliği" verdiğini ileri sürdü.

32 yaşındaki liderin yokluğu spekülasyona yol açmıştı.

Resmi medya Kim'in yokluğuna gerekçe olarak belirtilmemiş kişisel "rahatsızlığa" atıfta bulunuyor.

Kuzey Kore devleti için oldukça önemli bir anma törenine katılmayan devlet başkanı Kim Jong-un, bir aydan fazla süredir kamuoyu önüne çıkmadı.

Jong-un'un ortalarda görünmeyişi spekülasyonları tetiklerken, Güney Kore, liderin halen görev başında olduğuna inandıklarını söyledi.

Kuzey Kore devletini yöneten iktidar partisinin kuruluş yıldönümünde ülkenin yetkilileri eski devlet başkanları ve aynı zamanda Jong-un'un babası ve dedesi olan Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in mozolesini ziyaret etti.

Ancak Jong-un'un ismi ziyarette katılanlar listesinde yer almadı. Jong-un son üç yıldır anmaya ilk kez katılmadı.

Devlet Başkanı en son 3 Eylül'de görüntülenmişti.

Henüz 31 yaşında olan lider için Güney Kore basını gut hastalığından muzdarip olduğunu yazıyor.

Kuzey Kore devlet televizyonu geçen ay Jong-un'un "rahatsızlık veren fiziksel bir durumu" olduğunu bildirmiş, daha sonra liderin topalladığı görüntüler yayınlamıştı.

Basında ve sosyal medyada Jong-un devrilmiş olup olmadığına dair spekülasyonlar yapılırken, doğrulanmış herhangi bir bilgi mevcut değil.