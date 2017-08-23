Kuzey Kore Lideri roket başlığı üretiminin artırılması emri verdi

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Kimyasal Malzeme Enstitüsü\'ne \"katı yakıt roket motoru ve roket savaş başlığı uçları üretiminin artırılması\" için emir verdi.

Kuzey Kore devlet kuruluşu olan Kore Merkezi Haber Ajansı\'nın (KCNA) haberine göre Kim, Kimyasal Malzeme Enstitüsü\'nü ziyaretinde, \"Enstitü\'ye daha çok katı yakıt roket motorları ve roket savaş başlığı uçları üretmeleri talimatı verdi.\"

KCNA haberinde, Kim\'in katı yakıt motorları ve roket başlığı uçları üretiminde artış için, \"motor üretim sürecinin geliştirilmesini ve karbon/karbon bileşimi kullanılarak roket başlık üretimi kapasitesinin artırılmasını istedi\"ği belirtildi. (Fotoğraflı)