T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore Lideri roket başlığı üretiminin artırılması emri verdi

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Kimyasal Malzeme Enstitüsü'ne "katı yakıt roket motoru ve roket savaş başlığı uçları üretiminin artırılması" için emir verdi

23 Ağustos 2017 15:22

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Kimyasal Malzeme Enstitüsü\'ne \"katı yakıt roket motoru ve roket savaş başlığı uçları üretiminin artırılması\" için emir verdi.
Kuzey Kore devlet kuruluşu olan Kore Merkezi Haber Ajansı\'nın (KCNA) haberine göre Kim, Kimyasal Malzeme Enstitüsü\'nü ziyaretinde, \"Enstitü\'ye daha çok katı yakıt roket motorları ve roket savaş başlığı uçları üretmeleri talimatı verdi.\"
KCNA haberinde, Kim\'in katı yakıt motorları ve roket başlığı uçları üretiminde artış için, \"motor üretim sürecinin geliştirilmesini ve karbon/karbon bileşimi kullanılarak roket başlık üretimi kapasitesinin artırılmasını istedi\"ği belirtildi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağustos DHAKuzey Kore Lideri Kim Jong Un Kimyasal Malzeme EnstitüsüKuzey KoreKore Merkezi Haber Ajansı KCNAKim Kimyasal Malzeme EnstitüsüKimFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24