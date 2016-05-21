Kuzey Kore lideri kız kardeşlerine orduda görev yapmış, 1.75 boyunda, yakışıklı koca arıyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşlerini evlendirmek istediği ancak koca bulamadığı iddia edildi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Kore'den Güney'e iltica eden bir vatandaş, Kim Jon-un'un "güzel ve başarılı 28 yaşındaki kızkardeşi için" belirtilen kriterlere uyan 30 kişilik bir liste hazırladığını anlattı.

Kim'in kriterleri ise koca adayının orduda görev yapmış, parti üyesi olan, ülkenin en iyi üniversitesinden mezun olmuş, yakışıklı, en az 1.75 boyunda bir erkek olması. Ancak altı aylık çabalar sonucu bir başarı elde edilemedi.