Kuzey Kore lideri Kim'den Putin'e mektup

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdi. Rus lider, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ardından bölgedeki sorunların çözümü için bir perspektif oluştuğunu ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Kim Yong-nam, Kuzey Kore liderinin mektubunu Putin'e sunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Putin, Kim ve Putin'in Singapur'daki görüşmesi sayesinde Kore Yarımadası'ndaki sorunların diplomatik yollardan çözümü için bir perspektif oluştuğunu kaydetti.

Rusya'nın bu yönde adım atılmasını her zaman desteklediğini söyleyen Rus lider, bu doğrultuda ilerlemeye hazır olduklarının altını çizdi.

Bu arada Putin, Kim Yong-nam'la görüşmesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim'i Rusya'ya davet etti.

Putin, "Kuzey Kore lideri dostum Kim Jong-un'a Rusya'yı ziyaret etme davetimi iletmenizi rica ediyorum. Bu ziyaret, eylülde Vladisvostok'ta yapılacak Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde ya da ayrı olarak gerçekleştirilebilir" dedi.