Kuzey Kore lideri Kim kayıp

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Devlet Başkanı olduktan sonra ilk kez İşçi Partisi’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmayınca hakkında darbe söylentileri çıktı.

31 yaşındaki lider 37 gündür halk önüne çıkmazken, İşçi Partisi Kim’in hasta olduğunu açıkladı. Genç liderin hastalığının ne olduğu belirtilmedi. Törende kendisinden önceki liderler babası Kim Jong İl ile dedesi Kim Jong Sun’un fotoğraflarının arasına Kim Jong Un’un adının yazılı olduğu bir isimlik yerleştirildi.

Kim’in ülkenin bu en önemli törenlerinde boy göstermemiş olmasının ardından darbeyle devrildiği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı.

Kim, en son 3 Eylül’de Pyongyang’daki bir konseri izlemişti. Ancak Kim’in bu ilk ortadan kayboluşu değil. Daha önce de 2012’de üç hafta halk karşısına çıkmamıştı.