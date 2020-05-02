Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'un 20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktığı bildirildi ancak görüntü paylaşılmadı.

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önünde görüldüğünü bildirdi.

Habere göre, Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikanın açılış törenine katıldı.

Kim Jong-un en son 11 Nisan’da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

Öldü iddiaları nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in danışmanı, "Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor" dedi.