Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği kilolar dikkati çekti

Son aylarda verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yıllık parti toplantısındaki son fotoğrafı, ciddi miktarda kilo kaybını gözler önüne serdi.

India Times’da yer alan habere göre, ay başında büyük amcasının ölümünden bu yana ilk kez kameralar karşısında görülen Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul toplantısındaydı.

Kim Jong-un’un fotoğrafları, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlandı.

Fotoğraflarda, Kuzey Kore liderinin ciddi anlamda kilo verdiği görüldü. Güney Koreli bir siyasetçi daha önce yaptığı açıklamada Kim’in son aylarda 20 kilo vermiş olabileceğini söylemişti.

Kuzey Kore liderinin fazla kiloları ve sigara bağımlılığı sağlığına ilişkin spekülasyonlara neden oluyordu.