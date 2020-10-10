Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ülkemizde Koronavirüs yok

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve ABD'nin öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle "muazzam zorluklarla" karşı karşıya olan halka gösterdiği sabır için teşekkür ederken, ülkesinde Koronavirüs vakası bulunmadığını söyledi.

Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende konuşan Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü "tamamıyla seferber edeceğini" dile getirirken, Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore'ye zeytin dalı uzattı. Kuzey Kore lideri, iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.